El keniano Sabastian Sawe gana el maratón de Berlín sin récord mundial

El keniano Sabastian Sawe ganó este domingo el maratón de Berlín con un tiempo de 2h02:16, sin conseguir el récord del mundo al que aspiraba, su tercera victoria en la mítica distancia en tres carreras disputadas tras Valencia en diciembre de 2024 y Londres en abril de este año.

Sawe corrió durante 25 kilómetros marcando el tiempo necesario para batir el récord de su compatriota Kelvin Kiptum (2h00:35).

Pero se quedó solo, sin un marcador de ritmo, en el kilómetro 24 y decayó al final del recorrido, terminando 1 min y 41 seg por encima de Kiptum, que falleció en febrero de 2024 en un accidente de tráfico.

El récord del gran evento en las calles de la capital alemana sigue siendo propiedad de Eliud Kipchoge, campeón olímpico en 2016 y 2021, que ganó el maratón de Berlín en 2h01:09 en septiembre de 2022.

Sawe corrió en Valencia hace diez meses en 2h02:05 en su debut en la disciplina, y en Berlín confirma su estatus como el mejor maratoniano del momento, mejorando la mejor marca mundial del año.

En Berlín, realizó el noveno mejor tiempo en la historia del maratón.