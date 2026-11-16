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El legado olímpico que inspira a Karla Carrizo

Karla Sofía Carrizo, de 17 años, combina disciplina, familia y sueños internacionales mientras pide más apoyo para la natación panameña

El legado olímpico que inspira a Karla Carrizo
CORTESÍA | Karla Carrizo durante su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
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ML | Carrizo en Dakar ‘26.
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Yalena Ortiz
16 de noviembre de 2026

Karla Sofía Carrizo González, de 17 años y nadadora de la categoría 16-17, ya sabe lo que significa representar a Panamá a nivel internacional y recientemente lo hizo en unos Juegos Olímpicos, los de Dakar 2026. Inspirada en su familia, con su abuelo Carlos González (exnadador olímpico) como modelo a seguir, no se ve en otra disciplina deportiva que no sea la natación: “No he practicado ningún otro deporte, no porque no estoy interesada, siento que la natación me ha ido muy bien, además me inspira mi abuelo y para mejorar como persona, está mi abuela Mirna Matos”.

Su debut internacional fue en los Juegos Codicader de Costa Rica 2019. “Era la más pequeña entre todos y obtuve muy buenos resultados, lo que me terminó inspirando a seguir entrenando por más”, recordó. Uno de sus logros más significativos llegó en 2023. “Mi primer mundial en Israel. Fue la primera vez que estuve en un país tan lejos”, afirmó.

Desde entonces, ha alcanzado la clasificación a dos campeonatos mundiales y a varios juegos juveniles como los bolivarianos, los suramericanos y los olímpicos. Carrizo abogó por “mejores y más instalaciones deportivas” para lograr un mayor desarrollo de esta disciplina en el país. “Se necesita más apoyo y oportunidades para demostrar el talento”, dijo.

Dejó la bandera en alto en Dakar

ml | La nadadora panameña Karla Carrizo concluyó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: En los 100 metros espalda, ocupó el sexto lugar en su serie eliminatoria con un tiempo de 1:08.48, ubicándose en el puesto 16 de la clasificación general. Mientras que en los 50 metros espalda al finalizó segunda en su heat con registro de 30.89 segundos, lo que le valió la posición 20 entre 47 competidoras.

Datos Biográficos

Carrizo es miembro de un club federado: Club Dynamo Aquatics, con ubicación en Albrook.

Cursa el bachillerato de ciencias. Se destaca como atleta de alto rendimiento y como pasatiempos le gusta dibujar.

Su interés por el deporte inició a los cinco años gracias a su abuelo Carlos González, que es entrenador.

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