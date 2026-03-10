El Liverpool se chamusca en el 'infierno turco' pero sale vivo para Anfield

Derrota por 1-0... y gracias. El Liverpool salió herido, pero vivo, del infierno turco del Ali Sami Yen, donde perdió 1-0 este martes ante un Galatasaray que tuvo ocasiones para lograr una victoria más abultada que hubiera puesto en serio riesgo el pase de los Reds a cuartos de Champions.

Los hombres de Arne Slot sufrieron, por tanto, el mismo resultado que en su visita al 'infierno turco' en la fase de liga en septiembre.

El único gol del partido llegó en el minuto 7 de la primera parte, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza a medio metro de la línea de gol.

El Ali Sami Yen de Estambul sería testigo de otros dos goles, pero ambos fueron anulados por el árbitro español Gil Manzano. Primero un fuera de juego previo de Baris Yilmaz evitó que subiera al marcador un gol de Osimhen, y a veinte minutos para el final, una jugada embarullada en el área local terminó con el balón entre las redes, pero Ibrahima Konaté había tocado el balón con el brazo.

- Dávinson Sánchez se pierde la vuelta -

Para el partido de Anfield no estará el colombiano del Galatasaray Dávinson Sánchez, que vio una amarilla en la recta final del partido que le supone suspensión por acumulación de amonestaciones. El central puso a prueba al arquero georgiano Mamardashvili con un buen remate de cabeza.

El Liverpool se salvó de encajar de nuevo cuando en un error grosero Ibrahima Konaté le regaló a Osimhen una ocasión que el nigeriano envió por encima del larguero.

Los seis veces campeones de Europa esperan salvar una campaña turbulenta ganando la Liga de Campeones por primera vez desde 2019.

Pero el Liverpool, que languidece en la sexta plaza de la Premier League menos de un año después de conquistar el título, necesitará una remontada en la vuelta en Anfield el 18 de marzo.

Slot no recordará con cariño su partido número 100 al frente de los Reds, que defendieron mal y carecieron de cohesión en ataque.

El egipcio Mohamed Salah disputó su partido número 81 de Liga de Campeones con el Liverpool, superando a Jamie Carragher como el jugador de los Reds con más encuentros en la competición, aunque el astro egipcio estuvo lejos de su mejor nivel y fue sustituido pasada la hora de juego.

El Galatasaray de Okan Buruk, líder de la Superliga turca y que venía de eliminar a la Juventus de Turín en el playoff, esta un paso más cerca de regresar a los cuartos de final de la máxima competición europea por primera vez desde 2013.