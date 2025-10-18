El Lyon pierde en Niza y se desinfla cuando tenía el liderato a mano

El Lyon sufrió este sábado una segunda derrota consecutiva en la Ligue 1, 3-2 en Niza en la 8ª fecha, desperdiciando una ocasión de oro para ponerse líder luego del empate 3-3 de PSG y Estrasburgo el viernes.

A pesar del doblete del checo Pavel Sulc (30', 90+6'), los lioneses fueron por detrás en el marcador durante casi todo el partido: Melvin Bard (5'), Sofiane Diop (35') y Hicham Boudaoui (55') aprovecharon las lagunas en la zaga visitante para sumar tres puntos que sirven de rearme moral para un Niza que visitará Vigo (España) el jueves para medirse con el Celta en Europa League.

Cabe destacar la presencia en la zaga local del veterano central brasileño Dante, que cumplió 42 años este sábado.

El Lyon queda en cuarta posición, mientras que el Niza de Frank Haise escala al octavo puesto.

El Olympique de Marsella, que recibe este sábado a Le Havre en el Velodrome, podría dormir en el liderato en solitario en caso de victoria.

Tras su empate en casa ante el Estrasburgo, el PSG sigue líder con 17 puntos, uno más que su rival del viernes y dos con el Lyon y el Marsella, con el primer puesto a tiro.