El Manchester City vence con comodidad en Villarreal (0-2)

El Manchester City se impuso este miércoles con comodidad al Villarreal por 0-2 en La Cerámica, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los hombres de Pep Guardiola encadenan así su noveno partido sin derrota entre todas las competiciones y relanzan su candidatura en la competición europea tras haber empatado contra el Mónaco (2-2) la pasada fecha.

"Veo que las cosas están mejorando, estamos jugando un poco mejor día tras día y eso es una buena señal", afirmó Guardiola a Movistar+, satisfecho del juego de su equipo.

Después, en rueda de prensa, el entrenador español señaló que sus jugadores están ganando confianza: "Se sienten mejor que el año pasado y controlamos la mayoría de los partidos".

Segundos en la Premier League después de ganar al Everton (2-0) el sábado, los 'Citizens' se mostraron superiores a un Villarreal que marcha tercero en LaLiga, detrás de Real Madrid y FC Barcelona.

En la competición continental, el conjunto castellonense necesitaba sacar un resultado positivo tras perder ante el Tottenham (1-0) en Londres y empatar frente a la Juventus (2-2) en su feudo.

Tras un primer aviso del extremo belga Jérémy Doku (2'), el intratable Erling Haaland no tardó en abrir el marcador (17'), anotando su decimoquinto gol en 11 partidos con el Manchester City esta temporada, su cuarto en la Champions League.

El centrocampista portugués Bernardo Silva, de cabeza tras un centro del brasileño Savinho (40), duplicó la ventaja para el City antes del descanso.

La ocasión más clara del equipo local la dispuso el sengalés Pape Gueye (71), que cabeceó solo pero su balón se marchó rozando el poste.

El Submarino Amarillo apenas puso en aprietos al guardameta italiano Gianluigi Donnarumma.

Los campeones de la Champions League en 2023 recibirán al Borussia Dortmund el próximo 5 de noviembre.