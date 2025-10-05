El medio del City Rodri se lesiona contra el Brentford

El centrocampista español Rodri salió lesionado al inicio del triunfo 1-0 del Manchester City contra el Brentford este domingo y su técnico Pep Guardiola adelantó que podía ser un problema en los isquiotibiales.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular en el Gtech Community Stadium.

Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario (minuto 22), sustituido por su compatriota Nico González.

Rodri regresó para animar a su equipo al final del partido desde el banquillo con un vendaje.

"Espero que no sea demasiado grave", reaccionó Guardiola al micrófono de Sky Sports. "No conozco la magnitud del daño", agregó posteriormente en la conferencia postpartido, confirmando que "parece" ser una lesión en los isquiotibiales.

España, vigente campeona europea, se enfrenta a Georgia y Bulgaria en las eliminatorias para el Mundial 2026 en la inminente ventana internacional que salvo sorpresa se perderá Rodri.