Éric Olhats, descubridor del actual jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y excazatalentos de la Real Sociedad, será juzgado el martes en Bayona (Francia) por "abuso sexual a menores" y "corrupción de menores" sobre jóvenes futbolistas, unos hechos que el acusado niega.

Sobre el hombre de 62 años, en detención provisional, pesan las denuncias de seis hombres, antiguos jóvenes jugadores del club Aviron Bayonnais y todos ellos menores de quince años en el momento de los presuntos hechos, entre 1997 y 2002, y después en 2021 y 2022.

Antoine Griezmann, que declaró en el marco del procedimiento por haber vivido en casa del entrenador entre 2004 y 2009 mientras era alumno del centro de formación de la Real Sociedad, en San Sebastián (España), no refirió ningún hecho similar sufrido o del que tuviese constancia.

Las presuntas víctimas señalaron caricias, masturbaciones, SMS fuera de lugar y proyecciones de películas pornográficas en su presencia, cuando Éric Olhats era su entrenador y también ojeador de la Real Sociedad.

Según Sandrine Larié, abogada de una de las víctimas, Éric Olhats se hacía al mismo tiempo "querer" y "temer" por los adolescentes, a través de "relaciones insanas".

Desde la investigación abierta en 2019, el antiguo ojeador niega los hechos.

Éric Olhats es conocido por haber detectado a Antoine Griezmann en 2005, tras lo que pasó a ser consejero deportivo del internacional francés (104 partidos) hasta 2017.

En noviembre de 2020, el veterano jugador "colchonero", aseguraba no haber hablado con Éric Olhats "desde hacía tres años".