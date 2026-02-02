El miedo a la derrota impulsa a Alcaraz hacia la historia del tenis

Carlos Alcaraz asegura que el odio a perder es lo que le impulsa a seguir logrando hitos en el tenis, después de convertirse el domingo, con su triunfo en el Abierto de Australia, en el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.

El español venció al serbio Novak Djokovic en cuatro sets en la final del Abierto de Australia para cerrar el círculo con su primer título en Melbourne, que se unen a sus dos coronas en Wimbledon, US Open y Roland Garros.

Con 22 años, Alcaraz superó a su legendario compatriota Rafael Nadal, que tenía 24 cuando completó el Grand Slam de carrera.

El ya retirado Nadal estuvo en la Rod Laver Arena para ver al número uno del mundo derrotar a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y Alcaraz aseguró que la presencia del ganador de 22 Grand Slams le inspiró para lograr la victoria.

El de Melbourne fue el séptimo título grande de Alcaraz, que ya se convierte en el hombre a batir y favorito en los otros tres Grand Slams de la temporada, con el italiano Jannik Sinner como único tenista que parece capaz de luchar contra el español.

- "Odio perder" -

Pese a haberlo ganado ya casi todo a sus 22 años, el murciano desea seguir dejando huella en la historia de este deporte: "Odio perder, así que esa es mi motivación", ha declarado durante su estancia en Australia.

Alcaraz, que este lunes posó con el trofeo conquistado el domingo y que tiene pensado tatuarse un canguro para recordar su logro en Australia, no se atreve a decir en voz alta su próximo gran objetivo: ganar los cuatro títulos del Grand Slam en una sola temporada.

"Bueno, va a ser un gran desafío. Son palabras mayores, siendo sincero. Ya sabes, solo quiero pensar en uno a la vez", declaró.

Además de completar el Grand Slam en una temporada, una gesta que en la era Open (desde 1968) solo logró el australiano Rod Laver (1969), Alcaraz tiene otras metas en 2026: ganar su primer Masters ATP (el año pasado perdió la final contra Sinner) o la Copa Davis con España.

El español sorprendió al separarse de su entrenador Juan Carlos Ferrero en diciembre después de siete años enormemente exitosos juntos, con el entrenador asistente Samuel López tomando el relevo.

Sin explicar los motivos concretos que llevaron a la ruptura, que algunos expertos consideraron que perjudicaría al tenista, Alcaraz se mostró satisfecho por triunfar en Melbourne dada toda la especulación previa.

"Solo estoy feliz de demostrar que todos estaban equivocados", declaró.

- "Un honor hacer historia" -

Pese a su juventud, Alcaraz ya ha entrado en los libros de historia del tenis con varios récords de precocidad: tras ganar su primer Grand Slam, en el US Open de 2022, se convirtió en el tenista (hombre) más joven en ganar un grande desde Nadal con su triunfo en Roland Garros 2005.

También fue el más joven en ser N.1 del mundo y tras ganar Roland Garros en 2024 se convirtió en el tenista de menor edad en ganar un Grand Slam en cada una de las superficies del circuito (tierra batida, hierba y cemento).

De mantener la progresión, Alcaraz va camino de convertirse en uno de los mejores de la historia del tenis, aunque por ahora solo quiere disfrutar el momento y asimilar lo que ha conseguido en las últimas dos semanas y en su joven carrera hasta ahora.

"Ahora mismo solo trato de tener tiempo para darme cuenta de lo que he estado haciendo. Sé que estoy haciendo historia con algunos trofeos, algunos torneos, algunos logros que he ido consiguiendo. Para mí es un honor inscribir mi nombre en los libros de historia", dijo.