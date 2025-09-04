El mito del tenis Björn Borg sufre un cáncer (prensa)

El sueco Björn Borg, icono del tenis, sufre un cáncer, publicó este jueves el diario Expressen de su país, aludiendo a la presentación de su autobiografía en Italia.

"Björn Borg ha escrito que está enfermo de cáncer en su autobiografía de próxima publicación +Latidos del corazón+, según informaciones italianas", escribió Expressen.

El diario se refiere a la presentación del libro en amazon.it, consultada por la AFP y en la que se habla de un nuevo desafío para el extenista, "el más importante, y todavía no terminado, contra un cáncer".

Según Expressen, se trataría de un cáncer de próstata.

Björn Borg, que tiene 69 años, fue el gran dominador del tenis masculino a finales de los años 1970 y principios de los 1980, ganando seis veces Roland Garros y cinco veces Wimbledon.

Apodado 'Ice' por su frialdad en la pista, se retiró bruscamente en enero de 1983 con apenas 26 años, una decisión generalmente atribuida a un agotamiento mental.

Un año y medio antes había perdido contra su gran rival John McEnroe en la final del Abierto de Estados Unidos, un torneo del Grand Slam que nunca logró conquistar.

En 1991 había efectuado un breve regreso, sin relevancia y con una vieja raqueta de madera.

El editor sueco de la autobiografía, Norstedts, no respondió por ahora las preguntas de la AFP.

El libro debe publicarse el 18 de septiembre.