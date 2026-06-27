El Mundial con 48 selecciones todavía es objeto de debate

Espectáculo, estrellas en plena forma, equipos pequeños que destacan, pero el aumento del Mundial a 48 selecciones, experimentado por primera vez en 2026, sigue siendo objeto de debate ahora que la interminable primera fase llega a su fin para darle paso a los partidos de eliminación directa.

"Todas las naciones tienen derecho a soñar. El fútbol no se limita a Europa y América Latina", proclamó en 2017 el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el momento de la adopción de la polémica reforma que ampliaba la Copa del Mundo de 32 a 48 participantes.

Desde Francia 1998 el Mundial se venía disputando con 32 selecciones.

Con esta evolución, la FIFA ha llevado aún más lejos el listón en términos de gigantismo.

Más grupos (12 en lugar de 8), más partidos (104 en lugar de 64), tres enormes países anfitriones (Estados Unidos, México, Canadá) y 16 estadios para absorber este programa gigantesco.

- Más partidos, más ingresos para FIFA -

La FIFA, que presume de tener más asociaciones nacionales miembros (211) que Estados cuenta la ONU (193), ha querido implicar al máximo número posible de zonas geográficas, con una preocupación tanto financiera como política, teniendo Infantino en mente la reelección a la presidencia en 2027 en Marruecos, donde aspirará a un nuevo mandato.

"Esto forma parte de una estrategia global de la FIFA destinada a reforzar la universalidad del fútbol. No se trata únicamente de una elección deportiva, sino también de una palanca de desarrollo y de influencia a escala mundial. Más partidos significa también más derechos de TV y más ingresos comerciales", analizó Vincent Chaudel, fundador del Observatorio del sport business, entrevistado por Brut.

El mayor éxito reside, sin duda, en la inclusión de naciones hasta ahora excluidas de la gran fiesta del fútbol.

Curazao, Cabo Verde, Haití, Jordania, Uzbekistán, Escocia... Todos ellos son países que muy probablemente no habrían podido conseguir un billete para Norteamérica 2026 con el antiguo formato.

La clasificación de Cabo Verde para los dieciseisavos de final constituye además un sólido argumento para justificar la presencia de estos equipos "pequeños".

- Sin suspense -

Su admisión también ha dado lugar a encuentros muy desequilibrados pero espectaculares, para alegría de las estrellas ávidas de engordar sus estadísticas a bajo costo.

Lionel Messi, de 39 años, ocho veces Balón de Oro, suma ya cinco tantos en dos partidos disputados y, de paso, batió el récord de máximo goleador histórico de los mundiales (18).

Kylian Mbappé, por su parte, martirizó a los desgraciados iraquíes con un doblete y acecha al venerable 10 albiceleste con sus 16 goles en tres ediciones, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, aprovechó el duelo ante Uzbekistán para anotar un doblete y mantener las apariencias.

El suspenso, en cambio, se ha resentido.

Ninguna sorpresa ha venido a condimentar este inicio de Mundial con un formato que solo elimina a 16 equipos de 48 en la fase de grupos. Motivo suficiente para dar argumentos a quienes consideran que el valor deportivo de la competición estrella de la FIFA se ve alterado.

Tras una orgía de partidos en la primera ronda, José Mourinho no parece muy convencido del fundamento de este cambio.

- Empieza el verdadero Mundial -

"En algunos partidos, desconecto a los diez minutos. La Copa del Mundo es lo mejor de lo mejor. Entiendo que para ciertos países sea increíble participar, pero marcadores como 7-1 o 5-1 en un Mundial no son posibles. Yo empezaré de verdad a mirar a partir de los partidos de eliminación directa", declaró el prestigioso entrenador portugués en el pódcast "Beast Mode On".

Si algunos denuncian que se igualó a la baja, otros insisten, por el contrario, en la oportunidad ofrecida a más naciones de tomar parte en el Mundial.

"Esto le da a África la oportunidad de desempeñar por fin el papel que merece en la escena mundial", explicó a la BBC la leyenda camerunesa Samuel Eto'o, hoy presidente de la Federación de su país.

Los que reniegan de este Mundial, en cualquier caso, no han acabado de sufrir, ya que Gianni Infantino sigue guardando en sus cajones un formato con... 64 equipos.