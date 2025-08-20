El Nápoles entra en una nueva dimensión con De Bruyne

Una vez disipado el efecto sorpresa con el que la temporada pasada se llevó el Scudetto, el inesperado campeón Nápoles vuelve a la Serie A con ambición, como lo demuestra su mercato y la llegada del talentoso centrocampista belga Kevin de Bruyne.

Luego de diez temporadas en el Manchester City, donde lo ha ganado todo, en especial seis Premier Leagues y una Liga de Campeones, De Bruyne entra en un nuevo mundo.

En el sur de Italia descubrirá la pasión desbordante de los napolitanos por su equipo de fútbol, la probada inflexibilidad de su entrenador Antonio Conte y un centro de entrenamiento muy alejado del ultramoderno y lujoso que tenía en Mánchester.

Pese a que los vestuarios del centro de entrenamiento de Castel Volturno son rudimentarios y sus terrenos de juego criticados por el propio Conte, al punto que casi provoca la salida del técnico al término de la pasada temporada, De Bruyne, de 34 años, no tiene dudas.

"Nápoles es el sitio ideal para mí, es un club que tiene ambición y que me permite jugar al más alto nivel", declaró a finales de julio.

"Nuestro objetivo es ser tan competitivos en Liga de Campeones como en el campeonato. Después de haber pasado tanto tiempo en la Premier League, todo es nuevo para mí, pero estoy confiado", aseguró el internacional belga (111 partidos con la selección, 31 goles).

- Amigos desde los 13 años -

En Nápoles, De Bruyne se reencontrará con su compatriota Romelu Lukaku, gran figura junto al escocés Scott McTominay del título 2025 y jugador fetiche de Antonio Conte.

"Nos conocemos desde que tenemos 13 años, eso va a facilitar mi integración y entendimiento del fútbol italiano".

Para Conte, molesto por el escepticismo que ha levantado la llegada del belga, De Bruyne "todavía tiene mucho que dar al fútbol".

"Es un jugador de gran calidad que ve cosas que otros jugadores no ven", le defendió.

El exseleccionador de Italia, también conocedor de la Premier League tras pasar por Chelsea y Tottenham, quiere poner fin a la "maldición del campeón": desde el final de la hegemonía de la Juventus, que ganó nueve títulos consecutivos entre 2012 y 2020, ningún campeón ha logrado defender su título.

Pero al contrario que en la temporada 2024-2025, en la que el Nápoles no era uno de los favoritos tras una temporada 2023-2024 calamitosa en la que terminó 10º tras despedir a dos entrenadores, en este nuevo curso, es el equipo a batir.

"Somos un favorito entre los favoritos", descarta por su parte Conte.

- Casi traspaso a la Juve -

El entrenador, que valoró en junio cambiar de aires para irse a la Juventus, club en el que estuvo primero como jugador y luego como entrenador, ha podido reforzar su equipo de cara a una temporada en la que jugará cuatro competiciones: la Serie A, la Champions, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia.

Además de De Bruyne, el Nápoles ha fichado dos neerlandeses, el defensa del Bolonia Sam Beukema (36,4 millones de dólares) y el extremo del PSV Eindhoven Noa Lang (29,3 millones de dólares), al guardameta serbio del Torino Vanja Milinkovic-Savic (24,6 millones de dólares), al lateral zurdo español Miguel Gutiérrez, procedente del Girona (21 millones de dólares) y al joven internacional italiano del Udinese Lorenzo Lucca (10,5 millones de dólares).

Durante una concentración en el Alto Adigio la plantilla se ha sometido al método Conte, con una difícil preparación física y su rigor táctico.

El principal candidato para luchar contra el Nápoles por el título será el Inter de Milán, pero el recién subcampeón de Italia y Europa está iniciando un nuevo ciclo, tras la salida del entrenador Simone Inzaghi a Arabia Saudita.

Su sucesor, Cristian Chivu, exjugador neroazzurro, tan solo ha dirigido 13 partidos de Serie A, pero cuenta con un grupo experimentado, que sin embargo notó su edad a final de temporada.

Luego de un muy decepcionante curso 2024-2025, la Juventus de Turín (4º) y el AC Milan (8º) están obligados a reaccionar, mientras que la Roma, ahora entrenada por Gian Piero Gasperini, y el ambicioso Como de Cesc Fàbregas también sueñan con entrar en el podio.