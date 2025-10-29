El Nápoles solventa el escollo del Lecce para dormir líder de la Serie A

El Nápoles sufrió este martes en Lecce, pero terminó llevándose los tres puntos tras vencer 1-0, lo que deja al conjunto napolitano al frente de la Serie A con tres puntos sobre la AS Roma.

El el otro partido del día, el AC Milán desaprovechó la oportunidad de ascender al segundo puesto al empatar en Bérgamo ante el Atalanta (1-1).

Tres días después de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Inter de Milán (3-1), los Gli Azzurri del Nápoles no se mostraron tan convincentes en el partido que abrió el telón de la novena fecha del campeonato italiano.

Privado del lesionado Kevin De Bruyne para los tres próximos meses, el vigente campeón de Italia se impuso con un gol de cabeza del camerunés André-Frank Zambo Anguissa (69').

El DT Antonio Conte puede dar también las gracias a su arquero Vanja Milinkovic-Savic, que detuvo un penal del prometedor Francesco Camarda (56'), cedido al Lecce por el AC Milan.

"Siempre es difícil venir a Lecce, mi equipo demostró sangre fría e inteligencia", analizó Conte para DAZN.

"Estamos sin jugadores importantes, como De Bruyne, (Romelu) Lukaku, (Álex) Meret. Me hace gracia cuando escuchaba decir que fichamos mucho en verano", lanzó el técnico italiano, visiblemente molesto.

- Nuevo tropiezo del Milan -

El Nápoles duerme este martes como líder en solitario (21 puntos), y con la tranquilidad de ver cómo uno de sus perseguidores, el AC Milan (3º, 178 enteros) volvió a dejarse puntos.

Y, sin embargo, las cosas habían comenzado bien para el equipo de Massimiliano Allegri con la apertura del marcador en el minuto 4 por medio de Samuele Ricci.

Pero el Milan, aún sin Adrien Rabiot y Christian Pulisic, levantó el pie del acelerador y el Atalanta lo aprovechó.

La "Dea" empató con justicia con un gol de Ademola Lookman (35') y hubiera podido quedarse los tres puntos con un tiro de Davide Zappacosta (85') al que respondió a la perfección el arquero francés Mike Maignan.

Después de este tercer empate en cuatro partidos, los Rossoneri son terceros a tres del Nápoles.

El Atalanta, abonado a los empates (7 en nueve partidos), es séptimo con 13 puntos.

La Roma (2º, 18 unidades) se enfrenta al Parma el miércoles, mientras que la Juventus de Turín (8º, 12 puntos), que destituyó a Igor Tudor el lunes, recibirá al Udinese con un técnico interino.

Luciano Spalletti, antiguo entrenador del Nápoles y exseleccionador de Italia, podría ser el reemplazo del entrenador croata.