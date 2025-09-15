El neozelandés Beamish destrona a El Bakkali en los 3.000 m obstáculos

Con un acelerón final, el neozelandés Geordie Beamish sorprendió al arrebatar el oro en el último suspiro al favorito marroquí Soufiane El Bakkali, este lunes en los 3.000 metros obstáculos del Mundial de Tokio.

Beamish (28 años), que el año pasado había sido eliminado en las series en la cita olímpica de París, terminó la prueba en 8 minutos, 33 segundos y 88 centésimas, con siete centésimas de ventaja sobre El Bakkali (8:33.95), relegado a la plata, mientras que el bronce fue para el keniano Edmund Serem (8:34.56).

Para el atleta neozelandés se trata de su mayor éxito hasta el momento, después de haber sido campeón mundial en pista cubierta en los 1.500 metros el año pasado.

Pero la imagen de la final fue la de El Bakkali llorando desconsolado tras ver cómo se le había escapado el oro de las manos.

El marroquí había iniciado precisamente en Tokio, en los Juegos Olímpicos de hace cuatro años, su hegemonía en esta prueba.

Se colgó allí el oro, como hizo después en los Mundiales de Eugene 2022 y Budapest 2023, y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Bakkali (29 años) había conseguido remontar en la última vuelta y antes de la última curva se había puesto en cabeza, tras el último obstáculo, lo que parecía dejarle vía libre hacia la victoria.

Pero de la nada apareció Beamish para ganarle en un esprint que hizo vibrar al Estadio Nacional de Tokio y que brindó una de las sorpresas de lo que va de Mundial.