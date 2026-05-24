El noruego Fredrik Dversnes sorprende a los velocistas en la llegada a Milán

El noruego Fredrik Dversnes, que formaba parte de una fuga de cuatro corredores, se impuso contra todo pronóstico el domingo en la 15ª etapa del Giro de Italia, resistiendo el acoso del pelotón en las calles de Milán.

El danés Jonas Vinegaard conserva la maglia rosa de líder con 2 minutos y 26 segundos de ventaja sobre el portugués Afonso Eulálio y el austríaco Felix Gall.

Dversnes, del equipo Uno-X, superó al esprint a sus tres compañeros de fuga, los italianos Mirco Maestri, Martin Marcellusi y Mattia Bais, para imponerse con unos pocos segundos de ventaja sobre el pelotón y la manada de velocistas, a los que parecía predestinada una etapa completamente llana.

Fue la victoria más importante de su carrera para Dversnes, cuya última conquista había sido en la cuarta etapa de la Arctic Race of Norway en agosto de 2025.

"He tenido buenas oportunidades a lo largo de mi carrera metiéndome en escapadas. Esta era mi gran oportunidad aquí en el Giro. A 5 km para el final fue cuando empecé a darme cuenta de que podíamos lograrlo", explicó el noruego al término de una etapa en la que el francés Paul Magnier recuperó la maglia ciclamino de la regularidad al ecuatoriano Jhonatan Narváez, que se la había enfundado la víspera.

La de este domingo fue la segunda etapa en línea más rápida de la historia del Giro, con una velocidad media de 51,063 kilómetros por hora.

El pelotón tendrá ocasión de descansar las piernas el lunes antes de la brutal tercera y última semana, que decidirá el destino de la maglia rosa.

El martes, la primera de una serie de etapas de montaña decisivas llevará a los corredores a Suiza, donde afrontarán 113 km de terreno demoledor entre Bellinzona y Cari.