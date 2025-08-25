El noruego Soren Waerenskjold conquista la Vuelta a Alemania

El ciclista noruego Soren Waerenskjold ganó este domingo la Vuelta a Alemania, que comenzó el miércoles en Essen y terminó en Magdeburgo, con una cuarta y última etapa que se decidió al esprint en favor del británico Matthew Brennan.Waerenskjold había ganado el prólogo de tres kilómetros en las calles de Essen y también la tercera etapa, el sábado en Arnsberg, aprovechando entonces la descalificación del neerlandés Danny Van Poppel, que había entrado en meta en primer lugar.El domingo, a orillas del río Elba, Van Poppel se cayó en el esprint masivo ganado por Brennan, que terminó segundo de la general -a 25 segundos- y con dos triunfos de etapa.El belga Wout Van Aert completó el podio final de esta Vuelta a Alemania, a 33 segundos del campeón.- Clasificación de la 4ª y última etapa:1. Matthew Brennan (GBR/TVL) en 3 h 29:212. Soren Waerenskjold (NOR/UXM) m.t.3. Jonathan Milan (ITA/LTK) m.t.4. Jordi Meeus (BEL/RBH) m.t.5. Zak Erzen (SLO/TBY) m.t....- Clasificación general final:1. Soren Waerenskjold (NOR/UXM) 16 h 29:582. Matthew Brennan (GBR/TVL) a 0:253. Wout van Aert (BEL/TVL) a 0:334. Marius Mayrhofer (GER/TUD) a 0:355. Riley Sheehan (USA/IPT) m.t....