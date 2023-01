El Open de Australia defiende horarios tras épico partido de madrugada

No fue hasta las 04H05 que Andy Murray consiguió asegurar su pase a tercera ronda del Abierto de Australia. Pero a pesar de las críticas recibidas, los organizadores del Grand Slam defendieron el viernes que "no hay necesidad" de modificar los horarios.

El veterano escocés se exprimió durante cinco horas y 45 minutos en un épico partido a cinco sets para batir al ídolo local Thanasi Kokkinakis y, al terminar, no dudó en arremeter contra el horario intempestivo.

"No sé a quién le beneficia. Un partido así y vienes después del partido y la discusión es sobre esto", el horario, dijo el británico después del partido más largo de su carrera.

"En vez de ser un 'épico partido Murray-Kokkinakis', se convierte un poco en una farsa", agregó.

El encuentro ante Kokkinakis, ganador en 2022 del dobles con Nick Kyrgios, se convirtió en el tercero que terminó más tarde en la historia del tenis, según los organizadores del Abierto.

El récord se produjo en el mismo torneo en 2008, cuando Lleyton Hewitt superó a Marcos Baghdatis en un encuentro que terminó a las 04H34.

La legendaria tenista Martina Navratilova pidió crear "unas normas mejores en relación a la meteorología (luz y viento) y los tiempos de empezar o de cortar los partidos", tuiteó.

"Murray y Kokkinakis terminarán sobre las 04H00. Es de locos, ningún otro deporte hace esto", agregó.

Sin embargo, el jefe del Abierto, Craig Tiley, defendió el viernes que la celebración de dos partidos en la sesión nocturna en Melbourne (agendada de las 19H00 a las 00H00) y aseguró que estos fines tardíos no ocurren a menudo.

"Esperarías que de 19H00 a 00H00, en esa ventana de cinco horas, consigues dos partidos", dijo a la televisión Channel Nine.

"Si solo pones un partido por la noche y hay una lesión, no tienes nada para los aficionados o las emisoras (...) En este momento, no hay necesidad de alterar el programa", defendió.

"Tenemos que encajar los partidos en 14 días, con lo que no hay muchas opciones", indicó.

Ante un público ruidoso pero cansado, Murray remontó dos sets en contra ante Kokkinakis (4-6, 6-7 [4/7], 7-6 [7/5], 6-3, 7-5).

El escocés agradeció el aguante de los aficionados, pero se mostró preocupado por los recogepelotas. "Si mi niño fuera recogepelotas y vuelve a casa a las 5 de la madrugada, como padre gritaría".

"No es beneficioso para ellos. No es beneficioso para los árbitros. No creo que sea genial para los aficionados y no es bueno para los jugadores", dijo.