El panameño N°13 en las Grandes Ligas

Osvaldo “Ossie” Chavarría, nacido el 5 de agosto de 1937 en Colón, es uno de los nombres que marcaron la historia del béisbol panameño. Tras firmar en 1959 con los Chicago Cubs iniciando su carrera con la audacia de alterar su edad para obtener la oportunidad, pasó posteriormente a los Kansas City Athletics, equipo con el que debutó en las Grandes Ligas en Estados Unidos, el 14 de abril de 1966.

Chavarría jugó dos temporadas en MLB, desempeñándose como infielder y jardinero. En ese periodo acumuló un promedio de bateo de .208, con 52 imparables, 2 jonrones y 14 carreras empujadas. Aunque su paso por las Grandes Ligas fue breve, su trayectoria en las Ligas Menores fue sólida y constante, desarrollando una versatilidad que lo convirtió en el decimotercer panameño en llegar al máximo nivel del béisbol.

Tras su retiro como pelotero, Ossie mantuvo su compromiso con el deporte desde una nueva responsabilidad: la de árbitro. Su carrera en este rol lo llevó a ligas menores, universitarias y a importantes torneos internacionales, entre ellos los Juegos Olímpicos de 1992, la Copa Mundial de Béisbol, los Juegos Panamericanos y la Copa Intercontinental.

Considerado un ejemplo de perseverancia, Chavarría abrió puertas para futuras generaciones de peloteros panameños. Aunque lleva décadas radicado en Canadá, su natal Colón lo mantiene con un vínculo especial con la tierra que lo vio crecer y que celebra su legado.