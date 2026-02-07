El papa León XIV pide respetar la tregua olímpica, "un instrumento de esperanza"

El papa León XIV invitó este viernes al mundo a respetar la tregua olímpica, "un instrumento de esperanza", a unas horas de la ceremonia de apertura oficial de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se celebran hasta el 22 de febrero.

"Animo vivamente a todas las naciones (...) a redescubrir y respetar este intrumento de esperanza que es la tregua olímpica, un símbolo y profecía de un mundo reconciliado", escribió el pontífice en un mensaje.

En noviembre, los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución llamando a la suspensión de los conflictos internacionales durante los Juegos Olímpicos, un ideal que en la historia ha sido ignorado regularmente.

Se inspira en una tradición griega milenaria y desde 1993 la tregua olímpica se presenta cada dos años en la ONU, por parte del país anfitrión de la siguiente edición de los Juegos Olímpicos.

El papa León XIV recordó que "en la Grecia antigua era un acuerdo dirigido a suspender las hostilidades antes, durante y después de los Juegos Olímpicos, para que los deportistas y espectadores pudieran viajar libremente y las competiciones se desarrollaran sin interrupción".

El líder religioso católico advirtió igualmente del peligro de que "el negocio se convierta en la motivación principal o exclusiva" del deporte.

Igualmente rechazó que "los grandes eventos deportivos" sirvan para "intereses políticos o ideológicos".

"Cuando el deporte se somete a las lógicas del poder, de la propaganda o de la supremacía nacional, su vocación universal se ve traicionada", aseveró.