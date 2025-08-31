El París FC logra ante el Metz su primera victoria en Ligue 1

El París FC cosechó su primera victoria en su regreso a la Ligue 1 46 años después, este domingo en casa contra el Metz (3-2), en la tercera fecha del campeonato francés.

Por detrás en el marcador luego de un remate de volea de Sadibou Sané (22), que sería expulsado en el minuto 80, los parisinos remontaron con un doblete del argelino Ilan Kebbal (45+3 de penal, 52).

El nigeriano Moses Simon firmó el 3-2 en el 67, trece minutos después de que Boubacar Traoré estableciese el 2-2 (54).

En presencia en el estadio Jean-Bouin de Jürgen Klopp y Mario Gomez, responsables futbolísticos del grupo Red Bull, que posee el 15% del club de la capital francesa, el París FC estrenó su casillero de puntos y salió de la zona de descenso directo para ocupar el puesto 16º, de play-off.

También ganó este domingo el Mónaco, ante el Estrasburgo, aunque con más sufrimiento del esperado luego de llegar a los últimos 20 minutos de partido con un 2-0 a favor. El equipo de Alsacia logró empatar en tres minutos (73, 76) pero el delantero japonés Takumi Minamino (90+6) dejó los tres puntos en el Principado.

El Mónaco es cuarto en la tabla con dos victorias y una derrota.

En el último partido de la jornada, el Lyon (3º) recibirá al Olympique de Marsella (10º).