El patrón de Mercedes F1 quiere conservar a su dúo Russell-Antonelli

El patrón de la escudería de Fórmula 1 Mercedes, Toto Wolff, afirmó este sábado su deseo de conservar para el próximo año a su dupla de pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, desmintiendo los rumores de una marcha del británico.

Lo que en el paddock de la F1 se denomina el "periodo de fichajes" ya ha comenzado, mientras este domingo se disputa el octavo Gran Premio de la temporada 2026 -que consta de 22 carreras- al pie de las montañas de la región austríaca de Estiria.

Según el medio Motorsport.com, circulan rumores sobre cambios de equipo, e incluso posibles salidas de la Fórmula 1 que afectan al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al español Fernando Alonso (Aston Martin), al francés Esteban Ocon (Haas) y a George Russell.

"No queremos cambiar las cosas y también se lo hemos dicho a George. Creo que el dispositivo es bueno y estoy muy contento de tener a los dos" pilotos, respondió sin dudar en la televisión Sky Sports Toto Wolff, un antiguo ingeniero y piloto austríaco que llevó a Mercedes F1 a la cima.

Así se expresaba sobre el circuito Red Bull Ring de Spielberg, que el domingo debería ver a sus Mercedes en lucha contra el Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton.

"Cuando uno llega a la Fórmula 1, demuestra resiliencia y tiene que creer en sí mismo, y creo que George es especialmente bueno en eso", aseguró Wolff, preguntado por el hecho de que su protegido Antonelli lidere el Mundial con cinco Grandes Premios ganados frente a uno solo de Russell, tercero en la clasificación a 50 puntos de su compañero de equipo.

"Kimi es claramente muy rápido, por eso lo hemos fichado. Con George pasa lo mismo", concluyó el director de Mercedes F1 sobre los dos hombres de 19 y 28 años.