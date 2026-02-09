El pebetero olímpico se convierte en un fenómeno popular en Milán

Miles de personas grabando con sus teléfonos móviles la llama olímpica: es algo que ya ocurrió en París en los Juegos de verano de 2024 y ahora en Milán, donde el pebetero incluye efectos visuales que se repiten cada hora.

Situado bajo el Arco de la Paz, un monumento iniciado por Napoleón en la entrada de la ciudad antigua, el pebetero está inspirado en los nudos entrelazados diseñados por Leonardo da Vinci, que pasó parte de su vida en Milán.

Desde su encendido el 6 de febrero por los dos exesquiadores alpinos legendarios de Italia, Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, el pebetero muestra movimiento lumínico cada hora, entre las 17h00 y las 23h00 locales, y será así hasta la clausura del 22 de febrero.

Los nudos del pebetero comienzan a tener luz intermitente y ahí se inicia un juego visual, que atrae el interés de milaneses y visitantes, todo ello acompañado de música y de los aplausos del público.

"La idea es conservar la llama más pequeña, para quemar menos gas, pero darle importancia", explicó el lunes Marco Balich, responsable del concepto de la ceremonia de apertura.

"Milán, como capital del diseño, estaba decidida a hacer algo memorable", como ya hizo en su día con "El Árbol de la Vida", una estructura icónica rodeada de fuentes con motivo de la Exposición Universal de 2015.

Estos Juegos Olímpicos de Invierno tienen un segundo pebetero, situado en la plaza central de Cortina d'Ampezzo.

¿Tendrá continuidad el pebetero olímpico de Milán, como ocurre en París con el globo de los Juegos de 2024, que repitió como atracción popular en las noches del verano de 2025? "Firmad una petición para eso", sonrió Balich ante los periodistas.

"Pero es un monumento napoleónico. El objetivo no es que se quede ahí, esperamos que pueda ser situado en otro lugar de la ciudad", añadió el creador.

"Es más pequeño que el de París y está bien insertado en el patrimonio", comentaba Nicolas Moreau, un turista francés.

"Es original y de una creatividad elegante", según Mario Marcante, un milanés de 82 años que ha acudido al lugar este lunes junto a su esposa para ver el pebetero.

"Puede quedarse un poco, pero Milán es Milán. Los Juegos solo están de paso", apunta.

El pebetero será también utilizado durante los Juegos Paralímpicos de Invierno, del 6 al 15 de marzo, con un nuevo concepto visual de luces.