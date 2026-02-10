El presidente de la FIS preferiría el esquí alpino en una única sede

El presidente de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Johan Eliasch, dijo este martes que hubiera preferido que todas las pruebas de esquí alpino fueran en la misma sede y no en dos, como ocurre en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

En esta edición, todas las pruebas masculinas tienen lugar en Bormio y las femeninas en Cortina d'Ampezzo, dos lugares separados por 250 kilómetros y cuatro horas en coche.

"Si se puede concentrar todo en un mismo lugar, de largo es mejor. Eso reduje la complejidad, los costes. Es más fácil para los equipos y para planificar, hay ventajas evidentes", declaró el martes Eliasch, que asistía en Cortina a la combinada femenina por equipos.

"Pero a la vez, debemos respetar los deseos de los países que reciben (los Juegos Olímpicos). Hay que encontrar un equilibrio entre eso y las cuestiones de logística", añadió el dirigente sueco-británico.

Los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos, los de los Alpes franceses 2030, también han previsto dividir el esquí alpino entre dos sedes, en ese caso una para las pruebas técnicas (eslalon, eslalon gigante) y otra para las de velocidad (descenso, supergigante).