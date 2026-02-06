El presidente italiano Mattarella declara abiertos los JJOO de Milán-Cortina

El presidente italiano, Sergio Mattarella, declaró oficialmente "abiertos" los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, este viernes en el estadio San Siro de Milán.

"Declaro abiertos los Juegos de Milán-Cortina 2026", declaró solemnemente Mattarella en el tramo final de la ceremonia de apertura de los Juegos, que se disputan repartidos en siete sedes en el norte de Italia hasta la clausura del 22 de febrero.

Poco antes había intervenido ante el micrófono la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, que vive sus primeros Juegos desde que fue elegida para el cargo el pasado marzo.

"A través de vosotros vemos lo mejor de nosotros mismos. Nos recordáis que podemos ser valientes, que podemos ser amables, que podemos levantarnos sin importar cómo de fuerte ha sido la caída", dijo la exnadadora zimbabuense.