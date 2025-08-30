Deportes

El PSG aplasta al Toulouse (6-3) merced a un triplete de Joao Neves

El PSG aplasta al Toulouse (6-3) merced a un triplete de Joao Neves
El volante portugués del París Saint-Germain Joao Neves celebra el sexto gol de su equipo, tercero particular, ante el Toulouse FC en el TFC Stadium de Toulouse (Francia), el 30 de agosto de 2025 Lionel BONAVENTURE
AFP
30 de agosto de 2025

El PSG, vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, aplastó al Toulouse fuera de casa (6-3) y se puso líder provisional del campeonato francés, este sábado en la 3ª fecha, demostrando que mantiene la misma inercia con que terminó el curso pasado.

Ante un equipo que había ganado también sus dos primeros partidos ligueros, el DT del PSG Luis Enrique había vaticinado un pulso igualado, pero el propio técnico asturiano debió subestimar la capacidad de sus hombres de recuperar su mejor nivel luego de un breve parón después de su paso por el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Un excelso Neves fue protagonista con tres goles (7, 14, 78).

El ex del FC Barcelona Ousmane Dembelé marcó dos goles de penal (31, 50) y se retiró lesionado en el minuto 70, y Bradley Barcola también se apuntó al festival (9).

Charlie Cresswell (38), Yann Ghobo (89) y Alexis Vossah (90+1) maquillaron el resultado para el Toulouse, mientras que el arquero parisino Lucas Chevalier detuvo dos penales.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR