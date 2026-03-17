El PSG elimina al Chelsea y avanza a cuartos de la Champions

Victorioso hace una semana en la ida de octavos de final por 5-2, el Paris Saint-Germain volvió a golear este martes 3-0 al Chelsea en Londres y avanzó a cuartos de la Liga de Campeones de Europa.

Kvicha Kvaratskhelia (6') y Bradley Barcola (14') dejaron el partido resuelto antes del primer cuarto de hora y Senny Mayulu (62') decretó la goleada del campeón de Europa, enmudeciendo Stamford Bridge.

En cuartos de final el PSG se enfrentará al ganador de la serie entre el Liverpool y el Galatasaray, que se define el miércoles en Anfield tras el triunfo 1-0 del equipo turco en la ida.

El Chelsea, entrenado desde enero por Liam Rosenior, queda en una situación delicada, eliminado de la Copa de la Liga y fuera actualmente del Top 4 de la Premier League.

El partido arrancó favorable a los parisinos, tras un primer gol surgido de la nada.

El defensa senegalés Mamadou Sarr parecía tener controlado un balón en largo de Matvey Safonov, pero lo perdió presionado por Kvaratskhelia. El georgiano aprovechó el regalo y batió al portero español Robert Sánchez.

Apenas recuperados de ese golpe, llegó otro mazazo, cuando el marroquí Achraf Hakimi, que venía en carrera, encontró con facilidad a Barcola en el área.

Autor ya de un gran gol en la ida, el atacante de 23 años volvió a facturar otro bonito tanto, inalcanzable para Sánchez pese a su estirada.

Con 7-2 en el global de la eliminatoria al descanso, el técnico del PSG, el español Luis Enrique, dio entrada al joven Senny Mayulu, que no tardaría en dejar su marca en el partido.

Kvaratskhelia, tras una carrera por banda izquierda, buscó en la frontal a Hakimi, derribado por un defensa rival. El balón quedó a los pies del joven, que disparo a la escuadra para disipar cualquier esperanza de milagro en Stamford Bridge.

El público local así lo entendió y miles de aficionados ingleses comenzaron a abandonar el estadio.