El puertorriqueño Collazo gana a Vayson y retiene el título mundial de peso paja

El boxeador puertorriqueño Oscar Collazo conservó la noche del sábado su título mundial de peso paja con una victoria por nocáut frente al filipino Jayson Vayson en Indio (California, Estados Unidos).

El árbitro Thomas Taylor detuvo el combate en el séptimo asalto a petición de la esquina de Vayson a pesar de que el filipino parecía dispuesto a seguir peleando.

Collazo, que ya había mandado a la lona a Vayson en el primer asalto, lideraba las tarjetas de los tres jueces cuando el combate se detuvo.

El puertorriqueño, que tiene un registro de 13 victorias (10 nocáuts) y ninguna derrota, retuvo así su cinturón de las 105 libras (47,6 kilos) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que ostenta desde 2023.