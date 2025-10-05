El purasangre francés Daryz gana el prestigioso Premio del Arco del Triunfo

El purasangre francés Daryz, montado por Mickaël Barzalona, se impuso con suspense en el prestigioso Premio del Arco del Triunfo, carrera disputada este domingo en el hipódromo parisino de Longchamp.

Sobre un terreno muy blando por la lluvia, Daryz, de tres años, superó en la misma línea de meta al gran favorita a la victoria, la yegua irlandesa Minnie Hauk, montada por el belga Christophe Soumillon.

En esta prestigiosa carrera de 2.400 metros, considerada el campeonato del mundo de galope, Minnie Hauk parecía tener la victoria a mano al aventajar en más de un cuerpo a Daryz cuando sólo quedaban 200 m para la meta.

Pero en un portentoso final, ante el delirio de miles de aficionados, Daryz fue remontanto metro a metro hasta cruzar primero la línea de meta.

Tercero, a varios cuerpos de diferencia del ganador, entró el caballo francés Sosie, montado por Stéphane Pasquier.