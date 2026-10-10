El Real Madrid gana 1-0 al Villarreal con Vinícius expulsado

El Real Madrid ganó 1-0 al Villarreal en su campo este sábado en la octava fecha de LaLiga, para seguir en la estela del líder Barcelona en un partido en el que Vinícius fue expulsado.

Un gol de Yan Diomande (62’) dio una victoria balsámica para el Real Madrid, que se aupó provisionalmente al tercer puesto de la clasificación a seis puntos del conjunto culé.

El Real Madrid se llevó la victoria en un ejercicio de resistencia tras quedarse con diez por la expulsión de Vinícius (72’) después de una revisión en VAR.

El brasileño fue excluido y el gol que acababa de marcar anulado por tirar del pelo a un rival en el inicio de la jugada.

Vinícius había salido al campo en el descanso, tras iniciar el partido en el banquillo, después de que el técnico José Mourinho pusiera al joven marfileño Yan Diomande de titular en su lugar.

El equipo blanco tuvo algo más el balón, pero le costaba superar la presión del Submarino Amarillo.

Kylian Mbappé pudo adelantar a su equipo tras culminar una buena combinación a tres en el área, pero su disparo se fue al palo (7’).

El encuentro se perfilaba como un examen para el astro francés ante su afición después de sus imágenes saliendo de una discoteca o montando en bicicleta, tras abandonar la selección francesa con molestias.

El francés fue defendido por su entrenador el viernes y este sábado la afición en el Bernabéu lo recibió con indiferencia.

El delantero galo tuvo una nueva ocasión tras un gran pase de Trend-Alexander Arnold, pero su tiro lo desbarató el portero Peter Gulácsi (21’).

A la vuelta del descanso, la entrada de Vinícius animó al Real Madrid, que había visto cómo el Villarreal había subido un punto su intensidad.

Thibaut Courtois sacó dos tiros consecutivos de Pape Gueye (60’, 61’), y el Real Madrid respondió con el gol de Diomande con un disparo cruzado (62’).

El tanto sirvió para dar tranquilidad al equipo blanco, que empezaba a ponerse nervioso ante la falta de gol.

El Real Madrid empezó a llegar más y Vinícius encontró el gol al rematar una gran cabalgada de Bellingham, pero el tanto fue anulado y el brasileño expulsado (72’).

Con uno menos, el Real Madrid dio un paso atrás buscando resistir ante un Villarreal que se volcó sobre la portería merengue sin lograr encontrar el empate.