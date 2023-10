El regreso de Luka Doncic a Madrid, breve pero emotivo

La superestrella Luka Doncic regresó el martes a "su casa" en Madrid y disputó 5 minutos en un amistoso entre su equipo actual Dallas Mavericks y el Real Madrid, vencedor del encuentro por 127-123 y club en el que el esloveno explotó a los 16 años, antes de convertirse en uno de los rostros de una NBA cada vez más internacional.

Una hora antes del partido, una marea de camisetas de los Mavericks con el dorsal '77' de Doncic se agrupaba a las puertas del WiZink Center, pabellón de la capital española, dejando claro que la popularidad del base de 24 años sigue intacta cinco años después de su salida hacia Estados Unidos.

Un clamor recorrió las tribunas cuando Doncic hizo su aparición, recibido bajo cánticos de "¡Luka, Luka!" y con un vídeo homenaje en las pantallas, que observó visiblemente emocionado a pie de pista.

"Este es un día especial para mí, muchas gracias a todos, de verdad", dijo con un micrófono antes del partido.

Sin embargo, debido a unas molestias físicas en el muslo izquierdo, el esloveno tan sólo pudo disputar los primeros 4 minutos y 59 segundos.

- Tres triples en cinco minutos -

La falta de tiempo de juego no le privó de poder ofrecer al público el espectáculo al que le acostumbró en sus años como jugador blanco: anotó nueve puntos, encestando tres de los cinco lanzamientos de tres que intentó.

Los aficionados merengues pidieron varias veces la vuelta de su ídolo a la pista pero fue en vano, pues el staff de los Mavericks prefirió proteger el estado físico del esloveno antes del inicio de la temporada regular.

"Nadie tenía más ganas que yo de jugar este partido, pero tuve un dolor en el muslo ayer (lunes) en el entrenamiento... no es nada serio pero no quería agravarlo", explicó Doncic a la prensa. "Me conocéis, habría querido jugar más minutos pero no podía".

Llegado al Real Madrid a los 12 años, Doncic se impuso en el primer equipo a sus 16 años, antes de conquistar tres títulos de campeón de España y una Euroliga, en la que fue elegido mejor jugador en 2018, a los 19 años.

Antes del partido, se deshizo en elogios hacia su exequipo.

"No estaría (en NBA) si no hubiera pasado por el Real Madrid. Es aquí donde aprendí todo: a hablar, a estudiar, a jugar al básquetbol", había destacado el base de los Mavericks en la previa del encuentro.

- "Una leyenda en Madrid" -

Ahora brilla al otro lado del Atlántico, tras ser elegido en 2018 en el draft por Dallas (cambiado con Atlanta), convirtiéndose en uno de los jugadores más conocidos del planeta, algo que llena de orgullo a su excompañero Rudy Fernández.

"Es uno de los nuestros, es Madridista. Es uno de los mejores embajadores del Real Madrid en Estados Unidos y en el mundo entero. Es una leyenda en Madrid", aseguró antes del amistoso.

Luka Doncic y Rudy Fernández se fundieron en un abrazo al final de un partido, en el que un tardío e impresionante triple del argentino Facundo Campazzo hizo sonreír al esloveno, incrédulo desde el banquillo.

Otra de las estrellas de los Maverick, Kurie Irving, no disputó ni un solo minuto, pero si estuvo presente a pie de pista durante el octavo partido de un equipo NBA en Madrid.

En total, con esta son ya 20 las ocasiones en las que un equipo NBA ha jugado en España, país que todavía no ha organizado un partido de la temporada regular, en contraste con Londres o París.