El reto cada vez más cerca

La 12.ª edición de los Juegos Mundiales (o The World Games) se celebra desde hoy (7) al 17 de agosto de 2025. La ciudad anfitriona será Chengdú, en provincia de Sichuan de la República Popular China. Y Panamá estará bien representada.

Los atletas Yacqueline Arosemena, en Jiu-Jitsu (modalidad de Fighting System, en los -57 kg.); y Eric Anel Acosta, de Triatlón, modalidad Duatlón (atletismo y ciclismo) son nuestros abanderados.

Arosemena, junto a su entrenador Carlos Brennan, llegó a suelo asiático el pasado martes y se espera se instale hoy en Chengdú, previo a la ceremonia de apertura de los juegos, a las 8:00 p.m. (7:00 a.m. en Panamá).

Ella tiene previsto entrar en acción el lunes 11 de agosto, en el gimnasio del Centro Cultural y Deportivo de Jianyang, a partir de las 10:00 a.m., hora en China (9:00 p.m., del domingo 10 en Panamá).

Por su parte, Acosta, junto a su entrenador Billy Gordon, informó que viajará a Chengdú el 9 de agosto para llegar al lugar de la competencia el 11 de agosto.

La prueba de Duatlón será el jueves 14 de agosto en la Xinglong Lake Hubin Arena. Ésta consistirá en una carrera a pie de 5 km, un circuito en bicicleta de 30 km y una segunda carrera pedestre de 5 km.

Estos juegos, que suelen servir como campo de pruebas para posteriores Juegos Olímpicos, están organizados por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA); se realizan cada cuatro años y esta edición, planea reunir a más de 4,000 atletas de 110 países.