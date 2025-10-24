El Rico Cedeño sigue entre las prioridades del Presidente Mulino

Redacción | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió ayer sobre el futuro del estadio Rico Cedeño de Chitré, en la provincia de Herrera, que lleva más de seis años en “reconstrucción”.

“Ese estadio ha dado muchos problemas, pero Pandeportes le ha metido todo el empeño para sacarlo del marasmo”, señaló Mulino en su conferencia de prensa semanal, esta vez en Veraguas, tras una pregunta sobre ese tema de una periodista.

El mandatario cedió la palabra al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el cual tildó de “experto rescatando estadios con plomos dentro”.

Según Orillac, “Pandeportes ya resolvió el contrato que existía con el anterior contratista y está en proceso de adjudicación a un nuevo contratista para que termine el mismo. Esperamos que sea para finales de este año y dar la orden de proceder”.

Para Mulino, ese nuevo contrato incluye “las luces que se perdieron”. De igual manera, el gobernante no dio fechas exactas de la entrega del proyecto, al señalar que “no sé si tan pronto para 2026, sí sé que es una remodelación que está bastante avanzada, pero abandonada. Cuando uno entra, pasa lo mismo que en Colón [en referencia al Mariano Bula]: una cosa es lo que se ve y otra lo que se encuentra.

Por lo que no sé si para los campeonatos nacionales de 2026 estará listo el estadio. Tengo todo el empeño de poderlo hacer y le he dado instrucciones a Pandeportes para que así sea”.