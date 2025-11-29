El rugbier francés Antoine Dupont reaparece tras su grave lesión

Casi nueve meses después de haberse roto los ligamentos cruzados de la rodilla derecha por segunda vez, la estrella del rugby francés Antoine Dupont regresó a la competición con su club, el Stade Toulousain, este sábado en un duelo de la 11ª jornada del Top 14 francés ante el Racing 92.

Inicialmente suplente, el capitán del equipo de Toulouse y del XV de Francia reemplazó a Paul Graou en el minuto 50, siendo recibido con una sonora ovación por parte de los hinchas.

Dupont sufrió su grave lesión en Irlanda, el pasado 8 de marzo en un partido del Torneo de las Seis Naciones. En 2018, también ante los irlandeses, había sufrido la misma lesión.

Con el Toulouse, Dupont no jugaba desde el 19 de enero, en un partido de la Champions Cup ante el Leicester inglés.

Su último partido en el Top 14, el campeonato francés de rugby, se remontaba a hace más de un año, a un duelo ante el Toulon el 27 de octubre de 2024.