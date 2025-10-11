Deportes

El “show” para encontrar el vehículo de tus sueños

ML | El evento se desarrolla en el Panama Convention Center.
Redacción Web
11 de octubre de 2025

El Panama Motos Show 2025 se celebra en el Panama Convention Center, en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá, con más de 40 marcas de autos y motos. Sumado a la asistencia de 25 entidades financieras, que ofrecen sus servicios a todo interesado en adquirirlos.

En 2025 y por dos fines de semanas consecutivos, el evento se ha consagrado como una importante actividad comerciales y familiar que forma parte de las acciones de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

La feria finaliza el domingo 12 de octubre.

