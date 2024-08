El skater brasileño Augusto Akio logra el bronce en la prueba de parque

El skater brasileño Augusto Akio se hizo este miércoles con el bronce en la prueba masculina de parque del skateboarding de los Juegos Olímpicos de París-2024.

Gracias a su último ejercicio en el que logró una puntuación de 91,85, el brasileño de 23 años entró en el podio por detrás del australiano Keegan Palmer (93,11), que defendió su oro de Tokio-2020, y del estadounidense Tom Schaar (92,23).

"Increíble, increíble. Ha sido un placer, un honor", valoró el brasileño tras la prueba. "No fue fácil, tuve que confiar en mí mismo. No habría sido capaz de tener tanta confianza si no hubiera amigos, familia o espectadores mirando".

En el impresionante parque urbano construido en la Plaza de la Concordia, en el centro de la capital francesa, Palmer, de 21 años logró su segundo oro olímpico gracias a una primer ejercicio puntuado con 93,11, que no fue superado por ninguno de sus rivales en las siguientes rondas.

En las gradas ondeaban muchas banderas brasileñas, aunque fueron dos espectadores estadounidenses los que acapararon toda la atención del público: el rapero Snoop Dogg, un habitual ya en estos Juegos, y la leyenda del skateboarding Tony Hawk.

"Es una locura, Tony Hawk me reconoce cuando me ve. Puedo ver que me reconoce. Cuando me mira a los ojos me hace sentirme completo, significa mucho", valoró Akio, quien al acabar la prueba hizo muestra de su otra gran pasión, los malabarismos.

- Barros destaca "la diversión" del skate -

Conocido como 'O Japinha' por el origen japonés de su familia, el joven curitibano ya fue plata en el Mundial-2022 y en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023.

Con el metal olímpico logra premiar su evolución y recoge el testigo de su compatriota Pedro Barros, plata en Tokio-2020, y que se quedó a las puertas del podio con su tercer intento, puntuado con 91,65.

"Llevábamos muchos años tirándonos al suelo y levantándonos sin pensar en los Juegos Olímpicos, sin aspirar a una medalla, sino por toda la diversión que esto conlleva. Dio la casualidad de que eso nos trajo hasta aquí y eso lo es todo. Estoy muy feliz, muy feliz de verdad", declaró Barros sobre sus segundos Juegos, valorando el podio de su "amigo" y "hermano" Akio como "justo".

El tercer brasileño en liza en la final, Luigi Cini, se despide de París-2024 con un diploma olímpico, tras quedar séptimo en la final (76,89).

El puertorriqueño Steven Piñeiro, bronce en Santiago-2023, y los españoles Alain Kortabitarte y Danny León no lograron pasar a la final, al no quedar entre los ocho primeros en la fase preliminar celebrada en la mañana del miércoles.

- "Una experiencia vital" -

Tampoco pasó a la final el británico Andy Macdonald, leyenda del skateboarding en París y el más veterano con 51 años. Frente a rivales casi tres veces más jóvenes, quedó en 18ª posición de 22 posibles en las pruebas preliminares, pero declaró haber vivido "una experiencia vital".

"No miraba las puntuaciones todo el rato. Tuve que preguntar cuando estábamos atendiendo a la prensa en qué posición había quedado. No estaba aquí por los puntos, estaba aquí por estar aquí", declaró el británico, para quien el skate es "la fuente de la juventud".

Tendrá que seguir bebiendo para llegar a Los Angeles-2028, posibilidad que no descartó: "¡Vamos! Me pilla de paso, vivo en San Diego".