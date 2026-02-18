El snowboarder Su Yiming da a China su primer oro en Milán-Cortina

Su Yiming dio a China su primer oro de Milán-Cortina 2026 al imponerse en la prueba de snowboard slopestyle este miércoles en Livigno.

Lideró un podio en el que el japonés Taiga Hasegawa fue plata y el estadounidense Jake Canter se colgó el bronce.

El primer run fue el bueno para Su (82,41 puntos), que añade este oro al que consiguió en los Juegos Olímpicos de hace cuatro años en el big air y que suma una cuarta medalla olímpica con apenas 22 años.

En 2022 fue plata olímpica en esta prueba de slopestyle.

En Livigno, el rider chino logró un bronce en big air, en el inicio de esta quincena olímpica.

Hasegawa (82,13 puntos) estuvo muy cerca de amargar este miércoles el cumpleaños a su rival chino, que no pudo evitar emocionarse al concluir su tercer y último paso.

La final estuvo marcada por numerosas caídas, especialmente las de dos favoritos, el canadiense Mark McMorris y el neozelandés Dane Menzies.

El slopestyle fue introducido en el programa olímpico en Sochi 2014. En una pista en la que se incluye una serie de obstáculos de nieve u otros módulos, cada competidor debe hacer figuras con su tabla, que los jueces puntúan siguiendo criterios de estilo y calidad.