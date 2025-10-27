El sueco Andreas Almgren bate el récord de Europa de media maratón

El sueco Andreas Almgren batió este domingo el récord de Europa de media maratón al completar el de Valencia (España) en 58 minutos 41 segundos, convirtiéndose en el primer europeo en bajar de los 59 minutos en la distancia (21,0975 km).

El fondista de 30 años, medalla de bronce mundial en los 10.000 metros en Tokio en septiembre, terminó en cuarta posición en Valencia, en una prueba ganada por el etíope Yomif Kejelcha, medallista de plata mundial en los 10.000 m (58:02).

Almgren rebajó en más de 30 segundos la anterior marca de referencia, establecida en 2019 por el suizo Julien Wanders (59:13).

Se trata del tercer récord de Europa este año para el sueco, que había batido en enero el de los 10 kilómetros (26:53 también en Valencia) antes de lograr el junio el de los 5.000 m (12:44.27).