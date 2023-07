El sueño de Mark Cavendish se hace añicos tras caída y abandono en el Tour

Del sueño de gloria a una caída en una carretera secundaria en el Tour de Francia: el reto de Mark Cavendish de batir el récord de victorias de etapa en el Tour de Francia se hizo añicos este sábado por una caída del británico que le obligó al abandono en la 8ª etapa, ganada por Mads Pedersen en Limoges.

El velocista nacido en la isla de Man hace 38 años, que disputaba la Grande Boucle por última vez, se cayó en medio del pelotón, a 63 kilómetros de la meta.

Quejándose del hombro derecho, signo habitualmente entre los corredores de rotura de clavícula, el ciclista del Astana subió en una ambulancia con lágrimas en los ojos.

Designado por la mayor parte de sus pares como el mejor 'esprínter' de todos los tiempos, Cavendish se fue al suelo en un tramo llano y a priori sin peligro. Una paradoja para el "Manxman", quien afrontó muchas situaciones más arriesgadas a lo largo de su carrera en las llegadas a alta velocidad.

Salvo si cambia de opinión, el británico no volverá al Tour de Francia, ya que anunció en el último Giro de Italia que se retiraba al final de la temporada.

Su contador de victorias en la Grande Boucle se quedará por tanto para siempre en 34 triunfos de etapa, los mismos que el legendario Eddy Merckx, el ciclista más grande de todos los tiempos, vencedor también de cinco Tours de Francia.

El viernes en Burdeos, Cavendish estuvo cerca de batir el récord, lanzándose al ataque a unas decenas de metros de la llegada, antes de ser alcanzado por el belga Jasper Philipsen, para terminar segundo de la etapa.

El hombre de las 162 victorias habló en esa etapa de "enorme decepción", prometiendo "volverlo a intentar" desde este sábado, en una jornada que podría de nuevo terminar al esprint en Limoges.

- 'Muy triste' -

Muy sonriente en la salida el sábado en Libourne, mostró su confianza en escribir una página en la historia con el sueño de adueñarse del récord en solitario, para hacerse un hueco en la historia de la carrera ciclista más importante del mundo.

Pero su sueño se quebró en el kilómetro 140 de la etapa.

Así termina la gloriosa historia del corredor del Astana con el Tour de Francia. Una mezcla de tragedias -es ya su séptimo abandono en la Grande Boucle- y de triunfos.

"Es muy triste que una leyenda como él termine así", reaccionó Pedersen, que conquistó el esprint masivo en Limoges al resistir los embates de los belgas Jasper Philipsen y Wout Van Aert.

"Cuando oí durante la carrera que Mark se había caído, estaba realmente muy triste. Todo el mundo tenía ganas de que ganase una etapa. Estaba en forma. Ayer (viernes) estuvo muy cerca", declaró el esloveno Tadej Pogacar, dos veces ganador del Tour de Francia, en 2020 y 2021.

"Fue uno de mis ídolos de juventud. Aún recuerdo cuando lo veía por televisión esprintando con su maillot HTC sobre los Campos Elíseos. Yo quería tener el mismo estilo, las mismas piernas", confesó Pogacar.

Mark Cavendish tiene un palmarés único. 162 victorias en total, entre ellas una Milán-San Remo, el título de campeón del mundo en 2011, 34 victorias de etapa en el Tour de Francia, 17 en el Giro de Italia y 3 en la Vuelta a España.

- Apetito voraz -

"Cuando me despierto en plena noche no pienso en mi mujer sino en la próxima línea de meta", confesaría un día a la BBC.

Ese apetito voraz le permitió hacerse con cuatro victorias de etapa y con el maillot verde en el Tour-2021.

Pero los 17 años como profesional no han sido una balsa de aceite para 'The man of Man', que pasó por una depresión y sufrió el virus de Epstein-Barr.

Orgulloso y obstinado, Cavendish había hecho de una 35ª victoria en la Grande Boucle el último gran reto de su colosal carrera deportiva.

Pero su sueño se estrelló contra el asfalto en el kilómetro 137. Y la pregunta ahora es saber si volverá a competir algún día subido a la bicicleta.