El TAS mantiene la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial de Indonesia

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) mantuvo la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial que se celebrará en Indonesia del 19 al 25 de octubre, según una resolución de la máxima instancia judicial deportiva publicada este martes.

Tras la decisión de las autoridades de Indonesia de no conceder la visa a los gimnastas israelíes, la federación de este país recurrió al TAS para que este tribunal obligara a la federación internacional a "garantizar la participación del equipo israelí en el Mundial" o bien "deslocalizar o anular el campeonato".

Estas demandas cautelares "han sido rechazadas", indicó sin más precisiones en su resolución el TAS, que examinó con urgencia el caso, dado que el Mundial comienza el domingo en Yakarta.

El TAS, no obstante, sigue examinando el fondo uno de los dos recursos presentados por la federación israelí y los "seis atletas israelíes clasificados" para el Mundial, entre ellos Artem Dolgopyat, campeón del Mundo en 2023 y medallista de oro en suelo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La federación israelí considera que los estatutos de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) obligan a su comité ejecutivo a "tomar una decisión" en caso de negativa de visa a los atletas, y que esta falta de decisión "constituye una denegación de justicia, creando así una situación de discriminación contra una federación miembro".

por su parte, la FIG argumenta, según el comunicado del TAS, "que no tiene prerrogativas en la emisión de visas de entrada a Indonesia" y que la decisión de las autoridades de Yakarta "queda completamente fuera de su competencia".

El jueves pasado, el ministro indonesio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Yusril Ihza Mahendra, anunció que su país, el de mayor población musulmana del mundo, "no mantendrá ningún contacto con Israel hasta que Israel reconozca la existencia de una Palestina libre y soberana", y que por este motivo denegaba la visa a los gimnastas israelíes.

Al día siguiente, la FIG se limitó a "tomar nota" de la decisión de Yakarta, sin criticarla explícitamente ni considerar trasladar la competición.

La instancia solo expresó su esperanza en "que se cree lo antes posible un entorno donde los deportistas de todo el mundo puedan practicar el deporte de forma segura y con tranquilidad".