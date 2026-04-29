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El Tecnológico de Monterrey, aliado estratégico de la Copa Mundial

El Tecnológico de Monterrey, aliado estratégico de la Copa Mundial
ML | Acto protocolar.
Yalena Ortiz
29 de abril de 2026

El Tecnológico de Monterrey dio un paso clave en su proyección internacional al formalizar su participación como World Cup Host City Supporter de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un acto protocolario que reunió a autoridades académicas, representantes institucionales y actores vinculados a la organización del evento.

La Organización Mundial de Periodismo Turístico fue invitada a presenciar la firma de este acuerdo, que posiciona a la institución educativa como un aliado estratégico en el acompañamiento y desarrollo de iniciativas vinculadas a la justa mundialista, especialmente en la ciudad de Monterrey, una de las sedes confirmadas en México.

Con esta designación, el Tecnológico de Monterrey se integrará a las acciones de apoyo logístico, académico y de innovación que contribuirán a fortalecer la experiencia de visitantes, medios de comunicación y equipos participantes. La figura de Host City Supporter implica un rol activo en la generación de conocimiento, capacitación y propuestas que impacten positivamente en la organización del evento.

Durante el acto se destacó la relevancia de la colaboración entre el sector educativo y los grandes eventos deportivos internacionales, subrayando que este tipo de alianzas no solo impulsan el posicionamiento global de las ciudades sede, sino que también promueven el desarrollo del talento local y la transferencia de conocimiento.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, será la primera en contar con 48 selecciones, lo que incrementa la magnitud del evento y los desafíos organizativos. En ese contexto, la participación de instituciones como el Tecnológico de Monterrey cobra especial importancia para garantizar estándares de calidad en áreas como hospitalidad, comunicación, innovación y sostenibilidad.

La presencia de la Organización Mundial de Periodismo Turístico en este acto reafirma su compromiso con la difusión de iniciativas que vinculan el turismo, el deporte y la comunicación, consolidando su rol como actor clave en la promoción de buenas prácticas a nivel internacional.

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