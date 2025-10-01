El tenista francés Gaël Monfils anuncia que se retirará a finales de la temporada 2026

El tenista francés Gaël Monfils anunció el miércoles en redes sociales que se retirará al final de la temporada 2026.

"Después de celebrar mis 39 años hace solo un mes, quiero hacer saber que el próximo año será mi último como jugador profesional", publicó el tenista en un mensaje en inglés.

"Aunque este deporte es de la mayor importancia para mí, es con la mayor serenidad que tomo la decisión de retirarme al final de la temporada 2026", agregó.

Desde sus inicios en el circuito ATP en 2004, Monfils ha conquistado 13 títulos en sencillos, alcanzó tres veces la final en un Masters 1000 (París 2009 y 2010, Monte Carlo 2016) y llegó al 6º lugar en el ranking mundial en 2016.

También ha jugado dos semifinales de Grand Slam en Roland Garros 2008 y el US Open de 2016.

Pero a este talentoso y atlético jugador le falta un título importante. "He estado tan cerca pero nunca he ganado un Grand Slam en mi carrera. No voy a intentarlo el año que viene", bromeó.

Monfils es el último de los nuevos Mosqueteros en retirarse del equipo francés de Copa Davis, después de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon y Richard Gasquet.

En su largo mensaje, agradeció especialmente a su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina -"mi amor, mi inspiración y mi fuerza"-, a su hija Skai, a sus hermanos y hermanas Daryl, Roddie y Maélie, a sus entrenadores "que creyeron en este niño desgarbado de París", y a todas las personas que "un día gritaron '¡vamos Gaël!' en directo o frente al televisor".