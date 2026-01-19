El Torneo Clausura de la LFF 2026 tendrá dos equipos debutantes

El Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) tendrá como novedad este año dos nuevos equipos: el FC Panamá Norte, debutante en la Conferencia Este, y el equipo EFRE, de la región de Chiriquí Occidente, quien estará en la Conferencia Oeste.

La Conferencia Este está integrada por cinco conjuntos: FC Chorrillo, Umecit FC, Inter Panamá CF, Santa Fe Fútbol Club y FC Panamá Norte.Y por la Conferencia Oeste: SD Atlético Nacional, Tevi Coclé FC, Deportivo Chiriquí FC, Rayadas de Chiriquí y EFRE.

La organización del torneo detallo que el calendario se desarrollará con una fase regular de 14 jornadas, la cual consistirá de una mezcla de partidos entre los equipos de la misma conferencia y de distintas conferencias. La tabla de clasificación para los cupos a la siguiente fase será de manera general.

“Tendremos playoff a único y partido entre los clasificados 3 vs 6 y 4 vs 5.Seguido de semifinales en ida y vuelta, con el primero y segundo lugar de la tabla general avanzando de manera directa contra los ganadores del playoff. Para concluir con ambos ganadores, enfrentándose en la gran final el próximo 10 de mayo”, explicaron.

El reglamento de competencia menciona que el campeón del Clausura 2025 y el campeón Clausura 2026, en caso de ser equipos diferentes, deberán ir a un partido de Súper Final, para definir quién será el representante de Panamá en el CONCACAF Champion W, mientras que el subcampeón irá al Torneo UNCAF Femenino de Clubes.

En caso de que el equipo campeón Clausura 2025, también logre adjudicarse el título del Clausura 2026, dicho equipo participará en ambos torneos como representante de Panamá.

El partido inaugural será este miércoles 21 de enero, entre las actuales campeonas FC Chorrillo y el Inter Panamá CF, en el Eagles Stadium, en Costa Sur.