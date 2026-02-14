El triunfo de Pinheiro "es bueno para Sudamérica", dice el argentino Gravier

El esquiador argentino Tiziano Gravier, uno de los participantes en el eslalon gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, consideró que el triunfo del brasileño Lucas Pinheiro Braathen es "bueno para Sudamérica".

"Es bueno para Sudamérica, es histórico. Felicito a Lucas por el esquí que ha hecho hoy. La verdad es que en esa primera manga que ha hecho ha marcado la diferencia. Ha aprovechado muy bien el dorsal 1 con el que salió y ha esquiado realmente increíble. Felicitaciones para él y para su equipo, se lo merecen", dijo a la AFP el joven de casi 24 años, que terminó la prueba en el vigesimosexto lugar, a cinco segundos y treinta centésimas del crono del ganador.

Gravier, hijo de la modelo argentina Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, debuta en estos Juegos Olímpicos y se quedó con sensaciones encontradas después de la prueba de este sábado.

"No era un día nada fácil. La primera manga estuvo muy exigente y en la segunda manga el clima (la nieve) hizo que fuera un lindo desafío. Tengo que estar contento con la actitud que tuve, con cómo me tiré, con cómo busqué acelerar un poco en todas las curvas. Siento que en ambas mangas hice algún que otro error, que me sacaron un poquito de tiempo, pero al final hago un análisis de la carrera y tengo que estar contento con la actitud que tuve. Estoy bastante orgulloso", afirmó.

Tiziano Gravier había sido 28º el miércoles en el supergigante. Le queda por disputar el lunes el eslalon, una prueba que hace menos frecuentemente y en la que admite tener "un poquito menos de expectativas".

En el eslalon gigante del sábado, además de Pinheiro Braathen y Gravier, participaron otros cuatro esquiadores latinoamericanos.

El debutante chileno Tomás Holscher consiguió un meritorio 30º puesto, delante del brasileño Giovanni Ongaro (31º), del uruguayo Nicolás Pirozzi (36º) y del mexicano Lasse Gaxiola (53º).