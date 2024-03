El turno de los ‘grandes’

Tras una inolvidable serie final del Béisbol Juvenil, que culminó este miércoles con la victoria definitiva de Coclé sobre Panamá Metro, en el estadio Rod Carew, ahora, las emociones solo acaban de iniciar.

Pues, el Béisbol Mayor regresa esta noche, con la primera jornada de su Campeonato Nacional 2024. Colón, el actual campeón, y Metro serán las novenas encargadas de abrir oficialmente el certamen, cuando choquen esta noche, a partir de las 7:30 pm, en el Rod Carew.

Antes, 5:30 pm, se realizará la ceremonia de inauguración. Luego, a las 7:00 pm, de manera simultánea, se jugarán los encuentros: Darién vs Coclé, en el estadio Remón Cantera; Panamá Este vs Oeste, en el Justino Salinas; Chiriquí Occidente vs Chiriquí, en el Kenny Serracín; Veraguas ante Bocas del Toro, en el Calvin Byron; y Herrera contra Los Santos, en el estadio ‘Flaco Bala’ Hernández.

Este Nacional Mayor se jugará en un sistema de competencia de dos grupos, de todos contra todos, con juegos intergrupo, en su ronda regular, para pasar a una serie de 8 de todos contra todos, semifinales y la final, quien la gana el mejor de 7 partidos.

Los grupos fueron divididos así: en el A: Coclé, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Este, Colón y Darién. Mientras que el B lo conforman: Bocas del Toro, Chiriquí, Occidente, Veraguas, Los Santos y Herrera.