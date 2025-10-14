El Valencia disputará su partido ante el Hapoel Tel Aviv de la Euroliga a puerta cerrada

El partido de básquetbol entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv de la cuarta jornada de la Euroliga se jugará a puerta cerrada, anunció este martes el club español tras recibir la recomendación de las autoridades.

"Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana (miércoles) en el Roig Arena", señaló el equipo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Pero, ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas de seguridad y el Gobierno, "el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada", prosiguió la entidad valenciana.

El club cree que, en este caso, resulta conveniente "primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad" y "apostar por la decisión menos mala".

La decisión se conoce después de que otros dos equipos, La Laguna Tenerife y Baxi Manresa, anunciaran el domingo que disputarían sin público sus partidos de este martes ante el Bnei Herzliya en Champions League y Hapoel Jerusalén en Eurocup, respectivamente.

Desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los partidos de los equipos israelíes involucrados en competiciones europeas gozan de una vigilancia reforzada para evitar disturbios.

En España, donde la causa palestina es muy popular, miles de manifestantes protestaron contra la participación del equipo Israel Premier-Tech en la Vuelta a España, lo que obligó a la organización a cancelar su última etapa.

Los gestos de solidaridad se multiplican desde entonces en los estadios españoles, donde varios grupos de seguidores de Bilbao, Sevilla o Vigo han ondeado varias veces banderas palestinas y pancartas en las gradas.