El vigente campeón Flamengo se acerca a semis de una Libertadores que domina Brasil

El Flamengo sacó a relucir sus quilates como vigente campeón de la Copa Libertadores al vencer a Independiente del Valle por 2-0, en un duelo disputado en Quito que cerró las idas de cuartos de final de un torneo en el que siguen al mando los equipos brasileños.

Bruno Henrique y Leo Pereira anotaron los tantos del poderoso equipo carioca.

Ni los 2.850 metros de altitud de Quito frenaron el impulso de un equipo colmado de estrellas que de la mano del portugués Leo Jardim busca su quinta corona en la Libertadores.

Bruno Henrique se asoció con Jorginho para romper el cero al minuto 62, mientras que Leo Pereira marcó en el 75 el definitivo 2-0.

En una semana, Rio de Janeiro será el escenario ideal para que el campeón reinante confirme su gran momento con el pase a semis, el último escalón antes de la final del torneo que se jugará en Montevideo a fines de noviembre.

- 'Flu' acorrala a Platense -

Los duelos de ida de cuartos de final arrancaron el martes con Fluminense lanzado hacia las semifinales.

Un 2-0 ante Platense en Rio de Janeiro dejó a los campeones de la Libertadores en 2023 en posición privilegiada de cara a la revancha de la próxima semana en Buenos Aires.

Hulk fue sobresaliente primero como asistidor y luego coronó su noche con su gran especialidad, el gol. El delantero de 40 años asistió a Nonato, autor del 1-0 en el minuto 21 y luego facturó a su nombre el segundo gol, diez minutos después.

El veterano atacante anotó su primer tanto con la camiseta del Flu en la Libertadores, tras sumar 16 con el Atlético Mineiro. Con el equipo de Minas Gerais quedó a un triunfo de la coronación.

"Él vino para hacer esto: ayudarnos en el momento de la definición", dijo el técnico del Flu, Marcão.

El entrenador de Platense, el exgoleador Martín Palermo, se niega a perder el foco y creer en la remontada de su equipo.

"Siento que el equipo compite. Hay que corregir errores y tener recaudos para lo que viene", aseguró el DT del debutante sorpresa del torneo.

- Palmeiras ganó, pero Liga confía -

El miércoles, Palmeiras logró en Sao Paulo una victoria por 1-0 ante Liga de Quito y dejó abierta una llave que se definirá en la capital ecuatoriana, a 2.850 metros de altitud.

El argentino Agustín Giay marcó en el minuto 26 el único gol de un partido que tuvo sabor a poco para el local.

Abel Ferreira, entrenador del Verdão, lamentó que su equipo no aprovechara para sumar goles en casa. "Podríamos haber hecho uno o dos goles más por el volumen que creamos", señaló.

Para el argentino Gustavo Álvarez, timonel del equipo ecuatoriano, sus dirigidos hicieron "un buen partido".

Enfrente, el técnico del equipo ecuatoriano, el argentino Gustavo Álvarez, calificó de "buen partido" de sus dirigidos.

"Sabemos que tenemos 100 minutos por delante en Quito, donde nos tenemos que imponer nosotros y no la altura", advirtió el DT con la mira en la revancha.

El duelo reedita la semifinal de la Libertadores de 2025. Un año atrás, el Verdão perdió 3-0, aunque después pudo remontar con una goleada 4-0 en Sao Paulo.

El ganador de esta serie jugará en semifinales con el triunfador de Fluminense-Platense.

- Estudiantes-Corinthians, una serie pareja -

En La Plata, Estudiantes firmó un empate con sabor amargo ante el poderoso Corinthians.

Fiel a la historia copera de ambos equipos, el duelo fue intenso y se abrió cuando corrían apenas 3 minutos de partido. Alexis Castro anotó la apertura para el Pincha.

Pero el Timão se recuperó con tanto de Kaio César a los 48' y dejó a los argentinos, tetracampeones de la Libertadores, en una posición incómoda de cara a la vuelta en la capital paulista.

Corinthians, campeón de la Libertadores en 2012, intentará hacerse fuerte de local y meterse en semis.

"Me gustó la postura del equipo durante todo el partido", dijo el entrenador del Corinthians, Fernando Diniz.

En filas de Estudiantes, el empate dejó sabor a poco.

"Jugamos contra un gran equipo como Corinthians, que se cerró bien. Nos vamos con un resultado que no es el que queremos", reconoció el portero de Estudiantes, el uruguayo Fernando Muslera.

El ganador de esta llave enfrenta al vencedor del duelo que inicia el jueves entre Flamengo y Del Valle.