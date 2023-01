“El voleibol me apasiona”

Para Hashlyn Cuero (HC), Panamá tiene un ‘buen nivel de voleibol’, aunque reclama que “solo falta explotar el talento”. “Claro que si hay talento”, añade, “falta una mejor organización, estructura, más torneo locales e incentivo a los atletas por parte de la federación para la preparación de los eventos internacionales”. La jugadora conversó con Metro Libre (ML) sobre su trayectoria en el voleibol y sus deseos para elevar más esta disciplina en el país.

ML: ¿Cómo definiría su 2022? HC: “A nivel deportivo y personal lo defino como bueno, por la experiencia y aprendizaje, pero pudo ser mejor, ya que casi no tuve participación a nivel local y alrededor de 3 torneos internacionales, dos de ellos, costeado por mi persona, apoyo de amigos y uno que otro patrocinador. De esa forma pude mantenerme un poco activa en cuanto a torneos de voleibol de playa”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? HC: “Acorto plazo, sería seguir entrenando y preparando para alguna participación a nivel de selección o alguna oportunidad jugar en el extranjero. Y a largo plazo, poder ejercer en mi profesión y poder dirigir en algún momento alguna categoría de la selección”.

ML: ¿Cree que en Panamá, la gente no le da el suficiente valor al voleibol? HC: “No se le da el suficiente valor, por distintas razones. Muchas personas desconocen dónde se practica el voleibol, los torneos que se realizan y las distintas categorías que hay y al no saber, no hay ese apoyo o valor que tiene el deporte.

ML: ¿Qué se necesitaría para que sea más dado a conocer? HC: “Incentivos en las escuelas, barrios, corregimientos para practicar el deporte, al igual realizar torneos que motiven a seguir en su práctica y un mejor mercadeo y publicidad”.

ML: ¿Qué le pediría a las autoridades y a la empresa a privada? HC: “Lo primordial seria tener mejores instalaciones con su debido mantenimiento. Más gimnasios, canchas o lugares a nivel nacional donde se pueda entrenar cualquier deporte. A la empresa privada, pedir siempre el apoyo al deporte en general y no siempre se vayan por los más populares”.

ML: ¿Cómo te ves en unos años? HC: “Espero poder estar todavía compitiendo a alto nivel, si Dios me lo permite. No me veo como dirigente [deportivo], pero si ligada al deporte , porque me gusta enseñar”.