Embiid, figura de los Sixers, sale del hospital tras una operación de apéndice

La estrella de los Philadelphia 76ers de la NBA, Joel Embiid, recibió el alta hospitalaria el viernes tras someterse a una operación de apéndice, informó su equipo.

El pívot nacido en Camerún, que ganó la medalla de oro olímpica con Estados Unidos en 2024, fue diagnosticado con apendicitis y se sometió a una operación en Houston, donde los 76ers jugaron contra los Rockets el jueves.

Los Sixers señalaron que la cirugía de Embiid fue un éxito y que su recuperación será supervisada por los médicos del equipo en consulta con su cirujano.

"Todavía no se ha establecido un calendario para su regreso a las actividades de baloncesto", indicó la franquicia en un comunicado.

Sin Embiid, los 76ers cayeron ante los Rockets el jueves por 113-102.

Son octavos en la Conferencia Este con dos partidos por disputar y cuentan con opciones matemáticas de subir hasta el sexto puesto y evitar por completo el torneo de play-in.

Pero también pueden caer hasta el décimo, lo que les obligaría a ganar dos juegos de play-in para acceder a los playoffs.

Embiid, Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2023, promedia 26,9 puntos y 7,7 rebotes en 38 partidos esta temporada.

El jugador de 32 años ha ido recuperando de forma constante su mejor nivel esta temporada.

Sin embargo, se ha perdido varios partidos para manejar lesiones de larga duración, además de nuevas dolencias como una distensión en el oblicuo y una reacción de estrés en la espinilla derecha.