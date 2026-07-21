Emiliano Martínez abre la puerta a una retirada de la selección argentina

Tras la derrota en la final del Mundial contra España, el guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez abrió este martes la puerta a una posible retirada de la selección en una publicación en Instagram en la que se pregunta si es momento de "dar un paso al costado".

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", publicó el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado", añadió.

"Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", concluyó Martínez, de 33 años y campeón del mundo en 2022.

Con once atajadas en la final, el marplatense fue el mejor de la Albiceleste en la final, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga.

El "Dibu" cuenta con 67 partidos como internacional y es uno de los protagonistas del reciente éxito del combinado argentino, con el que ha ganado dos Copa América (2021, 2024) y sobre todo el Mundial 2022.

En la final de ese torneo, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue decisivo con una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y la parada en la tanda de penales a Kingsley Coman.