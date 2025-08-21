Emma Navarro, eliminada en el WTA 500 de Monterrey; Noskova sigue adelante

La estadounidense Emma Navarro, primera sembrada, fue eliminada el miércoles en la segunda ronda del torneo WTA 500 de Monterrey por su compatriota Alycia Parks, mientras que la checa Linda Noskova, defensora del título, derrotó a la alemana Tatjana Maria.

Parks, 71 del mundo, venció a Navarro, 11 en el ránking de la WTA, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 15 minutos de juego.

En su turno, Linda Noskova (23), sexta favorita, echó del torneo a Tatjana Maria (43) al vencerla 6-3 y 6-2 en una hora con siete minutos.

Antes, la rusa Diana Shnaider avanzó a cuartos de final al debutar con un triunfo sobre su compatriota Kamilla Rakhimova.

Shnaider (22), tercera preclasificada, venció a Rakhimova (68) por 7-6 (7/3) y 6-1 en una hora y 47 minutos de juego.

Por su lado, la checa Marie Bouzkova (53) se impuso a la brasileña Beatriz Haddad Maia (20), cuarta sembrada, por 6-3 y 6-4 en una hora y 59 minutos.

Otra cabeza de serie que cayó el miércoles en segunda ronda fue la canadiense Leylah Fernandez, ante la eslovaca Rebecca Sramkova.

Sramkova (38) vino de atrás para derrotar a Fernandez, séptima favorita, por 2-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y nueve minutos.

La belga Elise Mertens (21), quinta favorita, se impuso a la croata Donna Vekic (55) con doble 6-3 tras casi hora y media de partido.

Proveniente de la qualy, la croata Antonia Ruzic, que el martes dio la sorpresa al eliminar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, derrotó este miércoles a la italiana Elisabetta Cocciaretto.

Ruzic (89) dio cuenta de Cocciaretto (87) por 7-6 (7/2), 2-6, 6-0.

En el último partido de la segunda ronda, la rusa Ekaterina Alexandrova (14), segunda cabeza de serie, venció a la australiana Ajla Tomljanovic (84) con pizarra de 6-4 y 6-3 en una hora con 34 minutos.

El WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del miércoles:

- Segunda ronda

Elise Mertens (BEL/N.5) derrotó a Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-3

Antonia Ruzic (CRO) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-6 (7/2), 2-6, 6-0

Diana Shnaider (RUS/N.3) a Kamilla Rakhimova (RUS) 7-6 (7/3), 6-1

Marie Bouzkova (CZE) Beatriz Haddad Maia (BRA/N.4) 6-3, 6-4

Rebecca Sramkova (SVK) a Leylah Fernandez (CAN/N.7) 2-6, 6-3, 6-2

Linda Noskova (CZE/N.6) a Tatjana Maria (GER) 6-3, 6-2

Alycia Parks (USA) a Emma Navarro (USA/N.1) 4-6, 6-3, 6-2

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 6-3