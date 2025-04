Empieza el juicio a Ancelotti por presunto fraude al fisco español

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se sienta desde este miércoles en el banquillo de un tribunal de Madrid acusado de defraudar al fisco español, en la estela de astros como José Mourinho, Cristiano Ronaldo y Messi, que acabaron evitando la cárcel.

El entrenador italiano de 65 años se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar más de un millón de euros en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo al Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora).

El juicio se abrirá este miércoles a las 10H00 (08H00 GMT) en un tribunal de Madrid que ha reservado dos días para el caso, aunque la segunda jornada podría ser innecesaria de alcanzarse un acuerdo entre el acusado, la Fiscalía y la Administración Tributaria.

Según un documento judicial consultado por AFP, Ancelotti reconoció los hechos durante la investigación.

En una conferencia de prensa el viernes previa al partido de La Liga contra el Leganés, el técnico italiano dijo que tenía ganas de declarar.

"No estoy preocupado. Me molesta que digan que he defraudado, pero voy a declarar con ilusión", explicó.

El que fue jugador del AC Milan, con el que ganó dos Copas de Europa, es el entrenador que más Champions League ha conquistado, 5, tres de ellas con el Real Madrid.

- Un "complejo" entramado de evasión -

Según la administración fiscal española, Ancelotti declaró sus ingresos como entrenador del Real Madrid en 2014 y 2015, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunas propiedades inmobiliarias.

Los ingresos por derechos de imagen fueron, de acuerdo con el ministerio público, de 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y de 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015.

Para el ministerio público, las omisiones de Ancelotti en sus declaraciones de impuestos fueron voluntarias, ya que el técnico italiano "acudió a un 'complejo' y 'confuso' entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen".

De esta forma "simuló" la cesión de sus derechos a entidades "carentes de actividad real" domiciliadas fuera de España "persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española", agrega el comunicado, citando los términos que utiliza la Fiscalía en su escrito.

- Los precedentes de Messi, Ronaldo y Shakira -

Otras estrellas tuvieron problemas con el fisco español antes que Ancelotti, pero ninguna tuvo que ir a la cárcel, un precedente esclarecedor para el italiano.

Así, el futbolista argentino Lionel Messi, entonces gran estrella del FC Barcelona, fue condenado en 2016 a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones de euros, aunque no cumplió la pena debido a la legislación española que permite suspender condenas menores de dos años para primeros delitos. Messi pagó más de 5 millones de euros en concepto de la cuota defraudada y los intereses.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, también tuvo problemas fiscales en España. En 2018, se declaró culpable de defraudar 5,7 millones de euros. El atacante pagó una multa de 18,8 millones de euros y recibió una condena de dos años de prisión, que no cumplió al no tener antecedentes penales.

Un antecesor de Ancelotti en el banquillo del Madrid, José Mourinho, fue condenado a un año de prisión en suspenso tras declararse culpable de fraude fiscal en 2019.

La cantante colombiana Shakira, ex esposa del futbolista Gerard Piqué, también llegó a un acuerdo en noviembre de 2023 para evitar un juicio por fraude fiscal.

El acuerdo incluyó una pena de tres años de prisión suspendida y una multa de 7,3 millones de euros por haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.

Finalmente, en un caso muy parecido al de Ancelotti, el ex jugador del Real Madrid y de la selección española, Xabi Alonso, afrontó acusaciones de fraude fiscal por la cesión de sus derechos de imagen a una empresa radicada en el extranjero. El ex centrocampista declinó llegar a un acuerdo con la fiscalía y acabó siendo absuelto.